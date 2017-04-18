Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?

09:23, 18 апреля 2017, ПАИ

Сегодня мы не будем говорить о правовых аспектах приобретения загородной недвижимости, так как этой темы мы уже касались неоднократно. В этом материале речь пойдет о характеристиках самого участка, на которые следует обращать внимание при просмотре будущего приобретения.

Местоположение и удаленность от города – первое, что может оценить покупатель загородной недвижимости самостоятельно. Устраивает ли его время, потраченное на дорогу до потенциального места обитания? В этом вопросе стоит быть дальновидным и еще до покупки задуматься о том, не станет ли время, потраченное на дорогу до объекта в перспективе обременительным. Даже если сейчас транспортный вопрос для покупателя не актуален, поинтересуйтесь наличием поблизости остановок общественного транспорта – своя машина может сломаться, поэтому должна быть хоть какая-то альтернативная возможность добраться до участка.

Рельеф и геометрия участка.

Главное правило тут – чем проще, тем лучше. Как показывает практика, рельеф «с особенностями» становится весомой статьей расходов для своих владельцев: в случае выравнивания участка – на технику и рабочих, в случае использования особенностей поверхности - при ландшафтном дизайне и за счет усложнения процесса строительства. Идеальной считается квадратная форма участка. Чтобы после строительства дома на участке осталось место для жизни, обычно рекомендуют исходить из соотношения 1 к 10.

То есть, если вы задумали строить дом площадью 100 кв. м, то площадь земельного участка должна быть не менее 10 соток. Ну а если обустройство дачной плантации не планируется, то и дом в 200 квадратов вполне можно разместить на 10 сотках и даже менее.

Ровная местность хороша еще тем, что у будущего владельца не возникнет проблем с равномерностью полива или же затоплением низинных участков территории даже в самые дождливые периоды. Правда, опытные огородники считают, что с учетом наших непредсказуемые погодных условий, вовсе и неплохо иметь пару грядок в низине, на случай засушливого лета. Кроме всего прочего, подключение к системе водоснабжения на низинной местности не доставит никаких проблем, но, как это обычно бывает, плюс, компенсируется минусом - близкое к поверхности почвы расположение грунтовых вод создает риск подтапливания фундаментов построек, да и чрезмерная влажность может сократить срок службы конструктивных элементов здания и отделочных материалов.

Лесополоса.

Критичность наличия или отсутствие зеленых насаждений вблизи участков вопрос целей. Если будущий землевладелец заядлый грибник или любитель собирать ягоды, то соседство леса, несомненно, станет аргументом в пользу приобретения. Если же будущий владелец не относит себя к числу любителей лесных прогулок, то насекомые, которых и так предостаточно в псковском регионе и, которые является неотъемлемой частью соседства любой растительности, будут его только раздражать.

Наличие деревьев на участке, тем более, если он в перспективе будет использован для огородных целей, станет проблемой. Выкорчевывание корней – нелегкая работа, которую к тому же, придется согласовывать.

Конечно, соседство зеленых насаждений не только очищает воздух, но и создает настроение и умиротворяет, а также защищает от ветров. Но некоторые огородники в этом случае жалуются на недостаток солнечного света для садовых культур и на то, что лесные растения могут забирать из почвы питательные вещества, необходимые для огородных насаждений.

Почва.

Перед тем, как выбрать участок для дачи или жилого строения, стоит обратить внимание и на почву. От ее состава будет зависеть тип фундамента будущей постройки и те работы, которые будут доступны будущему владельцу - качество грунта имеет большое значение для разбивки сада или огорода. В нашем регионе, почва на участках, расположенных вблизи рек могут содержать немало известняка и камней. Если планируется капитальное строительство, то такое основание станет идеальным фундаментом для будущего строительства. Если же планируются активные огородные работы, то такой грунт создаст дачнику немало сложностей. Чтобы изучить содержание почвы иногда достаточно заглянуть на соседний участок, где уже обустроены грядки. Известняк может пролегать не на всем участке, а «пятнами», что может быть весьма удобным в использовании.

В любом случае, отказываться от понравившейся территории только из-за неудовлетворительного состава грунта не стоит. Зачастую, архитекторы в данной местности знают все особенности земли и могут справиться с трудностями при помощи подходящих технических решений. К тому же, если расположение участка полностью устраивает и единственным недостатком является состав почвы – плодородный слой всегда можно завезти, что конечно, потребует дополнительных финансовых расходов.

В следующем материале мы рассмотрим такие немаловажные критерии выбора земельного участка, как наличие коммуникаций, соседство водоемов и экология. А если вы уже готовы отправиться на просмотр земельного участка своей мечты – записывайтесь на бесплатные экскурсии для покупателей загородной недвижимости по телефону: 8112 – 29-84-84.