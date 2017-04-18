Псковичка завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо

11:33, 18 апреля 2017, ПАИ

Псковичка Александра Хомын завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который прошёл в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 стран. Александра Хомын заняла третье место в весовой категории +78 кг.

Тренирует спортсменку тренер высшей категории Дмитрий Мишин.