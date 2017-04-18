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Политика

Инвестиции в теплоснабжение увеличит Правительство РФ

Правительство РФ планирует увеличить инвестиции в сферу теплоснабжения и водоснабжения через заключение концессионных соглашений, а также повысить прозрачность таких сделок. Соответствующее постановление опубликовано 18 апреля на официальном сайте Правительства.

Документ вносит изменения в ряд нормативных правовых актов, устанавливающих порядок учета в тарифах расходов на концессионную плату. Кроме того, постановление устанавливает расходы концессионера в связи с госрегистрацией права собственности концедента на незарегистрированную недвижимость (в том числе в связи с выполнением кадастровых работ), а также возмещение расходов концеденту на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации.

«Российская газета» отмечает, что в  конце 2016 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии. Согласно документу, для каждого российского региона может быть установлен предельный тариф на теплоснабжение, при этом если существующий тариф окажется выше, то он будет снижен, если ниже - доведен до нужного уровня.

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