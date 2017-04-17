Проституток из Пскова обнаружили полицейские в подмосковном лесу (ВИДЕО)

10:23, 18 апреля 2017, ПАИ

Проституток в возрасте от 20 до 35 лет из 10 российских регионов обнаружили полицейские в лесу под Подольском, сообщает в пресс-службе УМВД России по Московской области. Среди них оказались нескольких девушек из Пскова, отмечает телеканал 360tv.ru.

Клиентов с шоссе к девушкам перенаправляла «мамка» - 39-летняя жительница Подольска. В это время 12 проституток находились в «Газели». Стоимость услуг начиналась от 8,5 тысячи рублей за ночь. Несколько ночных бабочек работали на месте за 1,5-3,5 тысячи рублей за экспресс-обслуживание. За обстановкой следил охранник.

«Мамку» и её подопечных доставили в отделение, через несколько часов девушки отправились по домам со «штрафными» квитками, а организатора бизнеса отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Организация занятия проституцией».