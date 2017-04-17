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Гашиш изъяли омоновцы у двух молодых людей на улице Яна Райниса

Гашиш изъяли омоновцы у двух молодых людей на улице Яна Райниса в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали двух молодых людей, у которых был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом растительного происхождения и приспособление для употребления наркотиков. Вещество оказалось гашишем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

 
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