Гашиш изъяли омоновцы у двух молодых людей на улице Яна Райниса

09:53, 18 апреля 2017, ПАИ

Гашиш изъяли омоновцы у двух молодых людей на улице Яна Райниса в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали двух молодых людей, у которых был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом растительного происхождения и приспособление для употребления наркотиков. Вещество оказалось гашишем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела