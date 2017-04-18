51 нарушение в сфере рыбохраны выявлено на водоёмах Псковской области за неделю

14:54, 18 апреля 2017, ПАИ

51 административное правонарушение выявили на водоёмах Псковской области рыбинспекторы с 10 по 16 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

На нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 86,6 тыс. рублей, из них взыскали 4 тыс. рублей.

У браконьеров изъяли 30,9 кг водных биоресурсов, 63 незаконных орудия лова и 5 транспортных средств.