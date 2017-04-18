Двух нетрезвых водителей выявили полицейские в Псковской области на этой неделе

12:28, 18 апреля 2017, ПАИ

Двух водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, выявили сотрудники полиции в Псковской области на текущей неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 апреля на дороге Санкт-Петербург - Невель в Островском районе сотрудники полиции задержали 28-летнего нетрезвого гражданина на автомашине «ВАЗ».

Кроме того, ночью 18 апреля на улице Новоржевской в Пушкинских Горах 20-летний молодой человек не справился с управлением автомобилем и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал пассажир. По имеющимся данным, и водитель, и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.