Подозреваемого в избиении гражданина задержали в Великих Луках

11:08, 18 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержал молодого человека, подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что на улице Стадионной, в баре, происходит конфликт. В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу. Потерпевший пояснил, неизвестный гражданин избил его и угрожал убийством.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого - 25-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции.