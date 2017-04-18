Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски

11:02, 18 апреля 2017, ПАИ

Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски «Мини». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе предприятия.

Вес одной сосиски составляет всего 30 граммов. Сосиски «Мини» изготовлены из высококачественной свинины и говядины, с молоком и витаминами, без глутамата натрия и сои. «Совсем как любимые «Молочные сосиски ГОСТ», только менее копченые и меньшего размера. Специально для тех, кому одной обычной сосиски мало, а двух - много: три сосиски «Мини» - примерно 1,5 обычных сосиски», - отметили на предприятии.

«Слегка подкопченный, молочный вкус сосисок понравится и детям, и взрослым. Состав соответствует ГОСТ, а значит сосиски «Мини» подходят для ежедневного питания всей семьи. Кроме того, коктейльные сосиски «Мини» - это настоящая находка для кулинарного творчества: из них можно сделать канапе, мини-сосиски в тесте, обжарить в беконе на гриле - включайте фантазию и делайте необычные, быстрые и закуски», - советуют производители.