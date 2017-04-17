Автомобильную эстакаду украли из гаража два великолучанина

10:53, 18 апреля 2017, ПАИ

Автомобильную эстакаду украли из гаража два великолучанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, кража совершена 17 апреля из незапертого гаража в районе деревни Переслегино Великолукского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители Великих Лук 25 лет и 21 года. Похищенное изъято. Проводится проверка.