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Автомобильную эстакаду украли из гаража два великолучанина

Автомобильную эстакаду украли из гаража два великолучанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, кража совершена 17 апреля из незапертого гаража в районе деревни Переслегино Великолукского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители Великих Лук 25 лет и 21 года. Похищенное изъято. Проводится проверка.

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