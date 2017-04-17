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Культура

1 мая в Печорах состоится органный концерт «Пульс жизни»

1 мая в 16:00 в церкви Святого Петра в Печорах состоится органный концерт Le pouls de la Vie («Пульс жизни»). Перед публикой выступит лауреат международных конкурсов Иван Татаринов из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе произведения Вьерна, Дюпре и самого исполнителя.

Будет организована доставка слушателей из Пскова и обратно. Забронировать места в автобусе можно по телефонам 8 911 399 70 96; 8 981 181 05 37.

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