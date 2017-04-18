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Общество

Юрий Ильин: Муниципалитеты - опора госвласти в Псковской области

«Муниципальные образования — это опора государственной власти, находящая на переднем крае, лицом к лицу с населением», - заявил руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Опочецкого района Юрий Ильин. Об этом с заседания ассоциации 18 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Ильин отчитался о работе ассоциации в 2016 году и отметил, что основной задачей организации стала защита интересов муниципалитетов, участие в законодательном и нормативном регулировании муниципальной деятельности, выявление проблем, реализация мероприятий в рамках соглашений с прокуратурой, МЧС и другими ведомствами.

По его словам, представители муниципалитетов принимали участие в обсуждении нормативных и законодательных актов, в согласительной комиссии по проекту бюджета. «Благодаря совместной работе законодательной и исполнительной власти был принят закон области о статусе лиц, замещающих муниципальные должности», - отметил Юрий Ильин.

В своём выступлении он также поблагодарил глав муниципалитетов и всех специалистов администраций, которые принимали участие в подготовке материалов для конкурса «Лучшее муниципальное образование Псковской области». Он обратил внимание, что отработанная практика взаимодействия с органами государственной власти области в решении наиболее актуальных проблем муниципальных образований даёт положительные результаты.

В заключение Юрий Ильин поблагодарил губернатора и органы государственной власти области за понимание и взаимодействие.

Участники заседания приняли отчёт к сведению и признали деятельность  ассоциации удовлетворительной.

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