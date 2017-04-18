Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища

11:10, 18 апреля 2017, ПАИ

Министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский направил приветствие жителям Псковской области, организаторам и участникам мероприятий, посвященных 775-й годовщине победы войска Александра Невского в битве на Чудском озере, которые проходят сегодня в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Примите мои поздравления с Днем воинской славы России − 775-й годовщиной победы войска Александра Невского в битве на Чудском озере! В сознании наших соотечественников имя Александра Невского занимает особое место», — говорится в приветственной телеграмме. — Его помнят не только как великого полководца и прославленного воина, но и как мудрого правителя, талантливого дипломата, образца веры и христианского благочестия. Жизненный путь святого благоверного князя с XIII века является примером высокого государственного служения для всех последующих поколений россиян, а победа его дружины в битве на Чудском озере навсегда останется символом мужества и величия нашего народа».

По мнению Владимира Мединского, напоминание о жизни и искусстве правления Александра Невского имеет особую важность в текущий исторический момент, ведь национальное единство и сплоченность играют во многом определяющую роль для преодоления вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия. «Убежден, обращение к наследию этого великого государственного деятеля и одного из самых почитаемых русских святых способно благотворно повлиять на многие стороны общественной и культурной жизни нашей страны», — добавил он.

Министр культуры также отметил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, и пожелал в этот знаменательный день всем доброго здоровья, бодрости духа и всяческих успехов.