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Общество

Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России

Министерство образования и науки РФ включило Псковский государственный университет в число опорных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это позволит учебному заведению привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие. 

«Я только что вернулся из Москвы, где проходило заседание комиссии Минобрнауки по выбору опорных университетов. Желающих было много, в результате отобрали еще 22 вуза, в том числе ПсковГУ. Мы очень ждали, надеялись и много работали, чтобы попасть в этот список, и, конечно же, довольных результатом. Это, прежде всего, статус. Звание «опорный университет» на сегодня в России имеют всего 33 вуза, большинство из них в регионах, и они станут центрами, которые будут выполнять функции образовательного, воспитательного, научно-исследовательского, социального и инновационного центра. На них будет опираться бизнес, власть для укрепления кадрового и научного потенциала», — прокомментировал ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко.

Опорные вузы защитят в Минобрнауки свои программы развития, которые помогут им стать конкурентоспособными в регионах и привлечь абитуриентов, так как зачастую сегодня регионы остаются без сильных высокобалльников и победителей олимпиад. Они уезжают на учебу в Москву и Санкт-Петербург.

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