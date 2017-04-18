Виктор Антонов поблагодарил муниципальных служащих за работу

11:19, 18 апреля 2017, ПАИ

Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Виктор Антонов выразил слова признательности и благодарности участникам заседания общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом с заседания 18 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы первые кто встречается с населением, с людьми, с их проблемами, а зачастую - с горем. Вы, как правило, очень многие проблемы и решаете, и вам за это огромное спасибо», - сказал Виктор Антонов.

Он также поблагодарил муниципалитеты за совместную работу с депутатами. «Мы совместно с вами сделали много хороших дел», - сказал Виктор Антонов.

После выступления он наградил почётными грамотами Псковского областного Собрания заместителя главы администрации Пыталовского района Елену Кузнецову, помощника главы Локнянского района Бориса Яковлева. Также вручил благодарности ПОС отличившимся членам ассоциации. Всего награды ПОС получили 13 человек.