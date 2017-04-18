Спектакль «Не оставляйте женщину одну» представит в Пскове Новгородский драмтеатр

11:36, 18 апреля 2017, ПАИ

7 июня Новгородский театр драмы имени Достоевского представит в Пскове спектакль «Не оставляйте женщину одну». Показ состоится в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы имени Пушкина в рамках обменных гастролей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковский театр в это время отправится в Новгород. Там труппа покажет спектакль Александра Кладько «Клинический случай».

Спектакль Новгородского театра «Не оставляйте женщину одну» создан на основе пьесы Льва Корсунского. Режиссер постановки – заслуженный деятель искусств России Михаил Мамедов.

«В этом светлом, добродушном спектакле все ситуации, от смешных и нелепых до грустных и, порой, трагических, выглядят искренне и очень узнаваемо. Удивительно легкий, выразительный и яркий спектакль, в котором заняты артисты новгородской труппы Светлана Винокурова, Елизавета Назаркина, Сергей Ефимов, Богдан Музыка», - рассказали в театре.

Спектакль предназначен для аудитории старше 16-ти лет. Билеты на спектакль можно приобрести онлайн или в кассе театра.