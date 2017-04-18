Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку

11:49, 18 апреля 2017, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко определил три направления развития вуза на ближайшую пятилетку. Комментируя сообщение о включении ПсковГУ в число опорных вузов России, он уточнил, что пока университет защитил лишь проект программы. В проекте - 52 подпроекта, которые условно делятся на три группы: экономическую, социальную и социокультурную. «Из них мы будем выбирать, чтобы дальше развивать вуз. После того как в течение трёх месяцев защитим программу работы вуза на 5 лет вперед, можно будет конкретно говорить о финансах», - отметил Юрий Демьяненко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, экономическая группа подпроектов связана с особой экономической зоной «Моглино», с электротехническим кластером, с сельским хозяйством. «Социальные подпроекты - это и медицинское образование, и проекты по подготовке учителей к работе в малокомплектных школах, и проекты, связанные с логопедией. Социкультурные проекты будут касаться мониторинга различных сфер жизнедеятельности региона и выдачи рекомендаци по работе государственных, муниципальных органов власти, бизнесменов и так далее», - уточнил ректор вуза.