Максим Жаворонков главам районов: Наша задача – сохранить стабильность в регионе

11:45, 18 апреля 2017, ПАИ

О сентябрьских выборах напомнил главам районов Псковской области руководитель аппарата администрации региона – заместитель губернатора Максим Жаворонков на общем собрании членов Совета муниципальных образований области 18 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша задача — сохранить стабильность в регионе», - заявил Максим Жаворонков и добавил, что необходимо заложить «надежный фундамент к 2018-му и последующим годам».

Он передал слова приветствия участникам заседания от губернатора области Андрея Турчака, который не смог принять участие в мероприятии в связи с изменением времени проведения президиума Госсовета, членом которого он является.

«Местное самоуправление сегодня — это тысячи жителей области, которых вы здесь сегодня представляете, это большая сила и ответственность», - подчеркнул заместитель главы региона, обращаясь к собравшимся.

Он также обратил внимание на то, что с начала года в области наблюдается увеличение просроченной задолженности по муниципальным контрактам. По словам вице-губернатора, в прошлом году задолженность была в области госконтрактов, а с декабря эта тенденция переместилась к муниципальным заказчикам. Он предложил вместе проанализировать причины случившегося и постараться решить проблему.

Кроме того, Максим Жаворонков проинформировал глав муниципалитетов о том, что в октябре произойдет индексация зарплат бюджетников на 2%, и это, заметил он, только первый этап – в 2018 году администрация области вернётся к вопросу индексации заработных плат бюджетников: как муниципальных, так и государственных служащих.

Он также проинформировал собравшихся о том, что по итогам переговоров с Министерством финансов РФ Псковская область получит 600 млн рублей на выплату зарплаты бюджетникам и такую же сумму — на выполнение социальных законов. В итоге, регион дополнительно будет профинансирован из федерального бюджета на 1 млрд 200 млн рублей.

Также, сообщил он, в города и районы области придут средства на благоустройства территорий: порядка 150 млн рублей, из которых 11 млн – региональные средства. «В этом году мы направим деньги на первоочередные объекты благоустройства и массового отдыха населения», - сказал вице-губернатор, подчеркнув, что списки таких мест должны составляться на сходах граждан и публичных слушаниях и утверждаться в Общероссийском народном фронте.

Остановился он и на работе Многофункциональных центров. Максим Жаворонков обратил внимание на то, что из-за большого количества сельских населённых пунктов в регионе МФЦ не может самостоятельно приблизиться ко всем жителям. Он попросил глав муниципальных образований помочь решить вопрос и заключить соглашения о сотрудничестве с МФЦ, в которых идет речь о доставке сотрудников Центра в отдаленные сельские поселения. Администрация области уже разработала механизм компенсации транспортных расходов на это, добавил заместитель главы региона.

Он поздравил участников заседания с наступающим Днем местного самоуправления, поблагодарил их за работу и вручил Почетные грамоты администрации области. Их получили глава сельского поселения «Чихачевское» Бежаницкого района Александр Дмитриев, начальник отдела по вопросам местного самоуправления администрации Дедовичского района Александр Павлов, председатель Собрания депутатов Новосокольнического района Николай Пасуев, глава сельского поселения «Полонская волость» Порховского района Анатолий Гаврилов, заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству администрации Невельского района Владимир Сизоненко.

Благодарственным письмом администрации области награждены начальник Финансового управления администрации Великолукского района Валентина Корнилаева, начальник архивного отдела администрации Гдовского района Любовь Пацевич, ведущий специалист Управления делами администрации Куньинского района Людмила Русакова, заместитель главы администрации сельского поселения «Варыгинская волость» Опочецкого района Инна Лебедева, начальник отдела ЖКХ, строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Печорского района Людмила Урунбаева, консультант отдела по культуре и спорту комитета по образованию, культуре и спорту администрации Пустошкинского района Сергей Прохоров, консультант Финансового управления администрации Себежского района Нина Смирнова, начальника отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Усвятского района Александр Шевков, главный специалист Управления образования администрации города Великие Луки Светлана Плотникова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова Лариса Морозова.