Депутаты заинтересовались судьбой бесхозного моста в центре Пскова

12:18, 18 апреля 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике заинтересовались судьбой бесхозного моста через реку Милёвка в центре Пскова. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 18 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Состоянием моста, расположенного в нескольких стах метрах от Гремячей башни, обеспокоился депутат Анатолий Тиханов. По его словам, у моста установлены бетонные блоки, однако кроме этого ничего не делается, «пройти невозможно». Представитель дорожного комитета ответил, что мост никому не принадлежит, однако вице-губернатор Александр Кузнецов поручил включить его в сеть городских дорог и привести в нормативное состояние. Для этого, по словам специалиста, необходимо найти проект, чтобы понять какие нагрузки сможет выдерживать мост.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов спросил про дорогу Неёлово - Кривск. «Вы написали, что средств нет, но мы и сроки, и виды работ писали не из своих хотелок», - обратился он к заместителю начальника финуправления администрации области Людмиле Павловой.

Проектирование дороги, по его словам, было решено выполнить в 2017 году, а работы плаировали начать в 2018-м. «Теперь читаем такую формулировку, я обескуражен», - признался Борис Полозов и попросил пояснений.

Представитель Госкомитета по транспорту уточнил, что конкурсные процедуры пока не проведены. «Но, как договаривались, в 2017-м начнём проектирование, а в следующие два года будем реализовывать», - отметил он, уточнив, что работы будут проводиться, исходя из финансирования.

Борис Полозов также спросил, начались ли работы по строительству моста через реку Кебь. Представитель комитета ответил, что Псковский район отказался быть заказчиком работ. «Тем не менее, техзадание подготовлено, в скором времени объявим конкурс на проектирование», - сообщил специалист, отметив, что мост включат в состав региональной дороги.