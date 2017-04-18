Поселения Псковской области в этом году вновь могут побороться за гранты и звания лучших

12:07, 18 апреля 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области вновь пройдёт конкурс городских и сельских поселений, по итогам которого победители получат гранты. Об этом сообщил руководитель аппарата администрации региона – заместитель губернатора Максим Жаворонков на общем собрании членов Совета муниципальных образований области 18 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Максима Жаворонкова, приём документов на конкурс начнётся с 1 июня. Он также добавил, что в бюджете на 2018 года также предусмотрены 14 млн рублей на гранты для победителей конкурсов.

Вице-губернатор напомнил, что идея проводить конкурс поселений принадлежала самим главам муниципалитетов. Он подчеркнул, что все инициативы руководителей районов областные власти стараются анализировать, находить разумное зерно и их удовлетворять.

Вопрос о проведении конкурса был отдельно рассмотрен на сегодняшнем заседании. Сотрудница Управления внутренней политики администрации области Антонина Гребенюк заверила глав муниципалитетов, что при организации конкурса в этом году учтены вы все ошибки и пожелания прошлого года. Прежде всего, отметила она, речь идёт о просьбе, которая поступила практически от всех глав районов: разделить сельские поселения на две группы в зависимости от численности населения на две категории. А именно - до 1 тыс. 700 человек и выше. Также в этом году попытались максимально упорядочить оформление конкурсных материалов. «Очень много моментов будут проработаны в рабочем порядке», - заверила докладчица и добавила, что победителей определят в четырёх номинациях.

Антонина Гребенюк призвала участников заседания к активности, «чтобы все гранты были разыграны». Она обратилась к главам районов с просьбой помочь и поддержать руководителей поселений, но «не очень сильно помогать им распорядиться выигранными грантами». «Вы не решите всех проблем на этот миллион, но для поселений - это очень хорошая сумма. Пусть они потратят эти средства на свои нужды именно в той сфере, в которой они участвовали в конкурсе», - подчеркнула выступающая. Она пожелала всем успехов, сказала, что готова оказать необходимую поддержку. «Я жду в этом году всех, тем более, что шансы выиграть очень велики у всех, грантов много, поселений мало», - заключила Антонина Гребенюк.

Напомним, что конкурс городских и сельских поселений в Псковской области впервые проводился в 2016 году. Всего за областные гранты боролись 18 городских и 29 сельских поселений Псковской области.

Размер грантов для победителей конкурса среди городских поселений в каждой номинации составит 1,5 млн рублей. Среди сельских поселений по два победителя в каждой номинации получили по 1 млн рублей.