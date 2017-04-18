Гордумы Пскова и Великих Лук задолжали более 850 тысяч рублей членских взносов Ассоциации муниципальных образований

12:16, 18 апреля 2017, ПАИ

Более 1 млн 370 тысяч рублей израсходовала Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» в 2016 году. Об этом сегодня,18 апреля, сообщил в своем докладе председатель ее ревизионной комиссии Михаил Пашков, сообщает с заседания корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, остаток денежных средств на 1 января составлял 465 тыс. рублей, за прошедший год поступило 1 253,5 тыс. рублей членских взносов.

Михаил Пашков рассказал, что задолженность по членским взносам на 1 января составила 1 127,5 тыс. рублей, в том числе администрация Пскова и Псковская гордума задолжали 350 тыс. рублей. Великолукская городская дума должна 505 тыс. рублей.

Также взносы задолжали Лющинская волость Бежаницкого района, администрация Гдовского района, Черневская волость, админ Куньинского района, Дедовичи, Остров, Полонская волость Порховского района, администрация Псковского района, Карамышевская волость, Середкинская волости Псковского района, администрация города Себежа и администрация Усвятской волости.

Михаил Пашков отметил, что, когда речь идет о сотнях тысяч рублей - «конечно, жалко рассчитываться», но, когда о меньших суммах – не заплатить по долгам уже «не солидно».

«Деньги есть, их надо тратить, а не копить, и тратить с пользой на благо жителей региона», - добавил он.

Также на заседании был утвержден финансовый план и план работы Ассоциации на 2017 год. Как сообщил ее председатель Юрий Ильин доходы организации за прошлый год составили 1 млн 946 тыс. рублей, расходы не превысили этой суммы.

Он также добавил, что в числе направлений работы организации - развитие деятельности совета, участие в законодательном и нормативном регулировании деятельности в регионе, сбор, изучение, распространение лучших муниципальных практик, а также участие в подготовке выборов.