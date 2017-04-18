Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи

11:58, 18 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил студентов и преподавателей ПсковГУ с попаданием вуза в число опорных университетов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-секретарь главы региона Оксана Ширан.

«Пять лет назад не все верили, что у нашего ПсковГУ впереди большое будущее. Но за эти годы Псковский государственный университет стал не просто крупнейшим вузом региона. ПсковГУ сегодня - современное, конкурентоспособное и востребованное высшее учебное заведение, способное решать самые масштабные задачи. Главная из которых – это укрепление кадрового потенциала области», - отметил губернатор.

Напомним, Министерство образования и науки РФ включило Псковский государственный университет в число опорных. Это позволит учебному заведению привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие.