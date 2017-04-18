1
12:33
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
11:58
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
11:49
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
11:10
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
11:07
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
11:02
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
10:06
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Еще новости
Общество

Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил студентов и преподавателей ПсковГУ с попаданием вуза в число опорных университетов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-секретарь главы региона Оксана Ширан.

Андрей Турчак

«Пять лет назад не все верили, что у нашего ПсковГУ впереди большое будущее. Но за эти годы Псковский государственный университет стал не просто крупнейшим вузом региона. ПсковГУ сегодня - современное, конкурентоспособное и востребованное высшее учебное заведение, способное решать самые масштабные задачи. Главная из которых – это укрепление кадрового потенциала области», - отметил губернатор.

Напомним, Министерство образования и науки РФ включило Псковский государственный университет в число опорных. Это позволит учебному заведению привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 1
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
18 апреля 2017
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
18 апреля 2017
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища 1
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
18 апреля 2017
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 3
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
18 апреля 2017
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля
18 апреля 2017
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

Идет загрузка...