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Экономика

Сокращение сроков внесения изменений в госпрограммы Псковской области одобрил бюджетный комитет

Сокращение сроков внесения изменения в государственные программы Псковской области одобрил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания сегодня, 18 апреля. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, комитет рекомендовал на сессии регионального парламента внести изменения в статью 17.2 Закона Псковской области «О бюджетном процессе в Псковской области».

Заместитель председателя Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике уточнила, что на федеральном уровне изменения одновременно согласовываются и в Госдуме, и в Совете Федерации. По её словам, это удобно с точки зрения сокращения сроков.

Председатель бюджетного комитета Собрания Борис Полозов спросил, каковы сейчас сроки внесения изменений и согласований. Выяснилось, что минимальный срок составляет 2 месяца. 30 дней документ находится на рассмотрении в администрации и столько же - в Собрании.

«Вы себе сроки ускорили, но мы изменения этой программы увидим, в лучшем случае, через полгода», - сказал Борис Полозов и добавил, что готов поддержать предложение, но с некоторыми дополнениями. Он указал на необходимость сформулировать понятие «существенные изменения».

Заместитель начальника финуправления администрации области Людмила Павлова пояснила, что это не касается внутреннего взаимодействия между Собранием и администрацией, а связано с необходимостью оперативно реагировать на требования федеральных агенств. По её словам, нововведение позволит сократить сроки согласований. 

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