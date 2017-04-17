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Велосипед украли неизвестные из сарая в Великих Луках

17 апреля в Великих Луках у дома по улице Сибирцева неизвестные отжали створку ворот сарая и украли оттуда велосипед. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что с приходом весны подобных преступных посягательств становится все больше. В этой связи полиция рекомендует владельцам велосипедов не оставлять технику без присмотра и использовать имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или  цепочку с замком).

«Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома, - добавили в УМВД. - Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь  только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам».

В случае пропажи велосипеда, нужно запомнить точное время и адрес места, откуда он был украден, и незамедлительно позвонить в полицию по  телефону 02, подробно описать велосипед и внешность возможных подозреваемых.

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