Дефицитом в бюджете ФОМС заинтересовались члены финансового комитета Псковского облсобрания

13:00, 18 апреля 2017, ПАИ

В ходе рассмотрения проекта закона о внесении изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике заинтересовались дефицитом в казне ФОМСа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 18 апреля, в документе прогнозируемый общий объём доходов Фонда прописан в размере 5 млрд 871 млн 184,7 тыс. рублей, из которых 5 млрд 858 млн 944,1 тыс. рублей - межбюджетные трансферты. При этом расходы увеличиваются с 5 млрд 853 млн 544,1 тыс. рублей до 5 млрд 949 млн 797,4 тыс. рублей. Таким образом, дефицит составляет 78 млн 612,7 тыс. рублей.

Председатель комитета Борис Полозов заметил, что бюджет Фонда никогда не был дефицитным, и спросил о причинах его появления.

Руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова пояснила, что дело в методике отражения в бюджете и как такового дефицита нет. Она отметила, что раньше остатки средств ФОМС никогда не возвращал в федеральный бюджет, теперь «сначала возвращаем, а потом нам их отдают».