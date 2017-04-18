До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля

12:33, 18 апреля 2017, ПАИ

19 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до -7 градусов, днем - от +2 до +7.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.