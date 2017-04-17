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Экономика

Инициативу об увеличении субсидий на кредиты для сельхозпредприятий поддержал бюджетный комитет

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 18 апреля поддержали обращение коллег из Орловской области к Правительству РФ по кредитованию сельхозпредприятий. Орловские депутаты выступили с инициативой увеличить объем субсидий федерального бюджета, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году, также они предлагают изменить механизм предоставления данного вида государственной поддержки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам председателя бюджетного комитета Псковского облсобрания Бориса Полозова, речь идёт о том, что тот механизм субсидирования ставок, который действует сейчас, позволяет крупным товаропроизводителям выбирать основную долю господдержки.

Представитель Управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области согласился с тем, что механизм предоставления господдержки надо менять. Он отметил также, что в Министерство сельского хозяйства была направлена заявка на получение 153 млн рублей, а поступили только 38 млн. рублей.

На заседании комитета была рассмотрена ещё одна инициатива Островского Собрания. В этом обращении к Правительству говорится о возможности увеличения лимитов по льготному кредитованию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на инвестиционные цели и краткосрочное кредитование, о разработке и принятия государственной программы по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Представитель Управления сельского хозяйства заявил, что поддерживает и это предложение орловских депутатов. «За» проголосовали и члены комитета.

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