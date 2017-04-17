Великолучанин не заплатил налог с 12 млн рублей, которые выиграл в лотерее

12:50, 18 апреля 2017, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Великолукского района, проживающего в Санкт-Петербурге. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области, обвиняемый в 2015 году выиграл в лотерее более 12 млн рублей, однако уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц. Он не представил налоговую декларацию по месту учёта налогоплательщика в Великолукском районе.

В настоящее время на основании судебного приказа производится списание денежных средств, поступающих на счета обвиняемого, а также принимаются меры по реализации принадлежащих ему двух земельных участков с домом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.