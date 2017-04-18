Стартовала регистрация на участие в эстафете «Псковской правды»

13:19, 18 апреля 2017, ПАИ

Началась регистрация на участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

В мероприятии могут принять участие школьники, студенты, представители правоохранительных органов, депутаты и чиновники, работники банков, магазинов, архивов, ресторанов, кафе и других учреждений.

Форму для регистрации корпоративных и семейных команд, а также подробную информацию об эстафете можно найти здесь.

Старт эстафеты состоится 4 мая в 15:00 с Октябрьской площади. Приветствуется привлечение групп поддержки с корпоративной символикой.

График перекрытия улиц в часы проведения эстафеты и подробная инструкция дальнейших действий для зарегистрированных команд будут опубликованы в ближайшее время.