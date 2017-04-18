Приёмы граждан в Порхове и Великих Луках проведёт главный следователь Псковской области

13:07, 18 апреля 2017, ПАИ

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Олег Тушмалов проведет личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

19 апреля в 11:00 приём состоится в Порхове (территория обслуживания: Порховский, Дновский, Дедовичский районы) по адресу улица Кузнецова, 43. Ответственный за организацию приема граждан - руководитель Порховского межрайонного следственного отдела Иван Васильев. Записаться на приём можно по телефону 8 (811-34) 2-32-89.

21 апреля в 12:00 состоится приём в Великих Луках по адресу улица Новосокольническая, 17б. Ответственный за организацию приема граждан - руководитель следственного отдела по городу Великие Луки Кирилл Попов. Телефон для предварительной записи на прием 8 (811-53) 7-11-34.