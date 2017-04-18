Международный фестиваль дизайна пройдёт в Пскове

15:43, 18 апреля 2017, ПАИ

С 21 по 23 апреля в Пскове пройдёт Международный фестиваль дизайна (Псковский дизайн-фестиваль). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. Программа фестиваля включает лекции, мастер-классы, выставки.

Одним из событий станет плакатная акция, итоги которой подведут 21 апреля в 17:00 в галерее «Цех». Тема этого года - «Её Величество Буква».

Тема предусматривает разнообразные решения в области шрифтовых композиций, типографики и каллиграфии. На конкурс поступило более 100 плакатов разных авторов из Эстонии, Латвии, Белоруссии и России. На открытии выставки в галерее «Цех» будет объявлено решение жюри.

После открытия выставки в 18:00 участников и гостей фестиваля пригласят на показ моделей одежды в медиа-холл «Мастерская» (здание Театрально-концертной дирекции, 3 этаж).