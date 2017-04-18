Семейные команды смогут выйти на старт эстафеты «Псковской правды»

15:30, 18 апреля 2017, ПАИ

В этом году в эстафете на призы «Псковской правды», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые смогут принять участие семейные команды. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, в состав команды должны войти папа, мама и ребенок. Родителям нужно состоять в официальном браке, а самый младший член команды должен быть рожден не ранее 2006-го года. Более взрослые псковичи смогут участвовать в забегах для школьников.

В эстафете также примут участие корпоративные команды, в которых должно быть строго 8 человек, именно столько этапов предстоит преодолеть во время забега предприятий. Пол, возраст и физическая подготовка значения не имеют.

На старт традиционно выйдут и представители органов власти. Общая протяженность маршрута для них - 1418 метров, по метру на каждый день войны.

Кроме того, в этом году присоединиться к бегущим смогут те, кто физически не находится в Пскове. Для этого достаточно пробежать любую дистанцию в любой точке мира и 4 мая выложить фото «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграм» с хештегом #бегусПсковом. Снимки будут включены в итоговый фоторепортаж, а участники получат дипломы.

Форму для регистрации корпоративных и семейных команд, а также подробную информацию об эстафете можно найти здесь.

Старт эстафеты состоится 4 мая в 15:00 с Октябрьской площади.