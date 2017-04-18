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Общество

Определены победители блиц-розыгрыша призов от ПАИ и псковской филармонии

Победителями блиц-розыгрыша призов от Псковского агентства информации и Псковской областной филармонии состоявшегося сегодня, 18 апреля, стали Марина Барчиковская и Елена Золотарёва. Напомним, ПАИ и филармония разыграли два пригласительных билета на мероприятия 43-го Фестиваля русской музыки, который пройдет в Пскове 21-26 апреля.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было вступить в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте» и поделиться постом, посвященным его проведению. Победителей были определены из числа участников с помощью «генератора случайных чисел».

Они получат по 2 билета на любое из следующих событий фестиваля: гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области (21 апреля), опера «Не только любовь» в постановке «Санктъ-Петербургъ Опера» (22 апреля), концерт группы «Калинов Мост» (23 апреля), выступление «Трио Старостина» (24 апреля). С полной программой Фестиваля русской музыки в Пскове можно ознакомиться здесь>>> 

Напомним, 14 апреля ПАИ уже разыгрывало билеты на фестиваль. Победителями стали пользователи с именами Катюня Максимова, Вереск Граф и Valentina Gush.

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