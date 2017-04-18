Законопроект о выходном дне после Пасхи внесли в Госдуму

15:53, 18 апреля 2017, ПАИ

Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий ввести в России дополнительный выходной – сразу после праздника Пасхи. Об этом сообщает газета «Известия».

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова» разработан в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению разработчиков законопроекта, установление нового праздничного дня «будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России».

В пояснительной записке отмечается, что во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, является выходным днем.