60 псковичей расплатились с долгами по уголовным штрафам с начала года

16:14, 18 апреля 2017, ПАИ

С начала года 60 жителей Псковской области полностью расплатились с долгами по уголовным штрафам, назначенным им в качестве наказания за совершение преступления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, с таких должников приставы взыскали 1 миллион 790 тысяч рублей.

В частности, 16 февраля на основании исполнительного листа Псковского гарнизонного военного суда от 18 января судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с осужденного штрафа в размере 140 тысяч рублей. 17 марта должник связался с судебным приставом по телефону и сообщил о погашении задолженности в полном объеме. В качестве доказательства выполнения своих обязательств он предоставил квитанцию о перечислении денежных средств на депозитный счет отдела.

И. о. начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств (МОСП по ОВИП) Надежда Курсакова отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приставам удалось взыскать на 646 тысяч рублей больше. Кроме того, судебные в суд были направлены 46 представлений о замене уголовного штрафа другим видом наказания, из которых 7 удовлетворены. В этих случаях наказание в виде небольшого штрафа заменялось обязательными работами. В пользу государства должники, согласно новым решениям суда, обязаны будут отработать от 160 до 300 часов.

Все исполнительные производства по взысканию штрафов, назначенных по приговорам судов в качестве основного и дополнительного наказания, находятся в МОСП по ОВИП. Всего по состоянию на конец марта в отделе находились 418 исполнительных производств, в настоящий момент их осталось 349.