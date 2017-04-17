150 саженцев туи не пропустили специалисты через границу в Себежском районе

14:13, 18 апреля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз партии посадочного материала – саженцев туи в количестве 150 штук, выращенных в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета – введение ограничений на перемещение посадочного материала через фитосанитарные контрольные пункты Псковской области.

Также в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района специалисты запретили ввоз в ручной клади 17 кг посевного картофеля и 4 саженцев плодовых культур из-за отсутствия фитосанитарного сертификата. Перевозчик следовал из Польши.

Грузы были возвращены на сопредельную территорию.