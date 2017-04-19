Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?

18:14, 19 апреля 2017, ПАИ

О важных нюансах приобретения недвижимости в одной из столиц расскажут специалисты известной строительской компании «ЛенСпецСМУ» на бесплатных консультациях, которые пройдут во Пскове 27 и 28 апреля. Об этом Псковскому агенству информации сообщили организаторы.

Желание иметь собственную квартиру в Петербурге или Москве есть у многих россиян. Кто-то хочет получить образование в престижном вузе, кто-то мечтает о карьере. Важной и полезной информацией о том, как выгодно и безопасно решить жилищный вопрос, поделятся специалисты ЛенСпецСМУ (входит в группу компаний «Эталон»).

В этом году компания отмечает 30-летний юбилей работы на рынке недвижимости. За это время введено в эксплуатацию 5,4 млн кв. м. недвижимости. Все свои объекты ЛенСпецСМУ сдает вовремя, а иногда и раньше срока. В отличие от компаний, которые в кризис сворачивали свою деятельность, ЛенСпецСМУ продолжает развиваться и расширять свое присутствие в регионах.

Застройщик возводит надежные кирпично-монолитные дома в разных районах Петербурга и Москвы, используя современную технологию навесных вентилируемых фасадов. Жилые комплексы, в которых представлен большой выбор как строящегося, так и готового жилья с отделкой и без нее, расположены в районах с развитой инфраструктурой.

При этом ЛенСпецСМУ предлагает выгодные условия покупки. Для жителей регионов России действуют специальные акции. Есть дисконтная карта «Недвижимость двух столиц», которая позволяет получить дополнительную скидку на квартиру (подробности на сайте, количество карт ограничено), имеются различные схемы оплаты, в том числе длительная рассрочка от застройщика АО ССМО «ЛенСпецСМУ».

Узнать больше о приобретении жилья в Петербурге и Москве можно, посетив бесплатные консультации от ЛенСпецСМУ, которые пройдут 27 и 28 апреля по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 52, «Центр недвижимости «Авентин-Псков». Справки по телефону: (8112)29-84-84.