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Экономика

Псковская делегация принимает участие в сельскохозяйственной конференции в Тарту

Делегация Псковской области принимает участие в 5-й Международной конференции «Агрофорум Маре Балтикум», которая проходит в Тарту (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав делегации вошли заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева, начальник отдела по племенной работе и животноводству регионального Управления сельского хозяйства Александр Никандров, председатель комитета по экономической политике, агропромышленного комплекса, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков и председатель дедовичского СПК «Победа» Анатолий Рузевич.

Программа конференции включает в себя пленарные заседания и круглые столы по следующим направлениям: сельское хозяйство как основа развития сельских регионов; субсидии и меры поддержки сельского хозяйства; роль животных в развитии сельских районов и охрана окружающей среды; управление рисками в сельскохозяйственном секторе.

«Агрофорум Маре Балтикум» объединяет усилия министров сельского хозяйства, высших государственных чиновников, руководителей сельскохозяйственных университетов, предпринимателей, представителей ассоциаций производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции стран, омываемых Балтийским морем, а также стран Европейского партнерства, Евразийской экономической комиссии для развития сотрудничества одновременно на политическом, административном, научно-исследовательском и деловом уровнях.

Основными докладчиками выступят представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Организации экономического развития и сотрудничества, Европейской комиссии. В качестве специального гостя ожидается выступление представителя Китайской Народной Республики.

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