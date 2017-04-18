Более 5,6 тысяч силовиков в Псковской области получают страховую пенсию по старости

14:39, 18 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области страховую пенсию по старости получает 5 тысяч 650 военных пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие воен​нослужащие после уволь​нения с военной службы продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работников на должнос​тях, не относящихся к военной службе. В этом случае работодатели производят за них денежные отчисления в систему обязательного пенсионного страхования и при соблюдении определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских учреждениях учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую пенсию и возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений.

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена военному пенсионеру при одновременном соблюдении следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения. Например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства (иными словами, стажа на «гражданке»). В 2017 году он составляет 8 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году.

Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – на 2017 год она установлена в размере 11,4 и будет ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионерам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».