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Культура

Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

9,5 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на сохранение монументальной живописи на объекте культурного наследия «Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря», расположенном в Пскове. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.

Заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Максимальная цена контракта составляет 9 млн 576 тысяч 300 рублей.

Планируется реставрация фресок на оконных откосах и подоконниках, дверных откосах, проведение графических работ и фотофиксация. Общая площадь – 229,2 кв. метров.

Срок исполнения контракта - до 25 декабря 2017 года.

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