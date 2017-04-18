Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

15:03, 18 апреля 2017, ПАИ

9,5 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на сохранение монументальной живописи на объекте культурного наследия «Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря», расположенном в Пскове. На сайте госзакупок объявлен конкурс с ограниченным участием.

Заказчиком работ выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Максимальная цена контракта составляет 9 млн 576 тысяч 300 рублей.

Планируется реставрация фресок на оконных откосах и подоконниках, дверных откосах, проведение графических работ и фотофиксация. Общая площадь – 229,2 кв. метров.

Срок исполнения контракта - до 25 декабря 2017 года.