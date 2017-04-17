Подростковая преступность в Великих Луках выросла в два раза

16:28, 18 апреля 2017, ПАИ

За три месяца текущего года в Великих Луках 14 подростков совершили 11 преступлений, что в два раза больше показателей прошлого года. Об этом шла речь на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе заседания начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая рассказала, что для организации интересного досуга в городе будут открыты пришкольные оздоровительные летние лагеря. Так, на базе городских школ планируется организовать две лагерные смены, в которых отдохнут 2 тыс. 65 человек, из них 320 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, по традиции будет организован детский лагерь палаточного типа в деревне Клин Куньинского района, в работе которого примут участие 100 учащихся из пяти городских школ, из них около половины - дети из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За летний период ребята окажут посильную помощь в работах по благоустройству территории при храме, помогут насельникам монашеской общины в различных работах.

Первая профильная смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей из неблагополучных семей, детей, состоящих на учете в комиссии, требующих повышенного внимания со стороны педагогов, будет открыта в загородном оздоровительном лагере «Космос».

Также в загородных оздоровительных лагерях будут организованы профильные смены для особо одаренных детей, посещающих муниципальные учреждения культуры и спортсменов, и профильная смена «Кадеты».

Директор ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по городу Великие Луки и Великолукскому району В. Ю. Колондук отметил, что ежегодно центр занимается трудоустройством несовершеннолетних в период летних каникул, и совместно с управлением образования будет разработан ряд мероприятий по решению этого вопроса.

На заседании также обсуждался вопрос о проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории города Великие Луки, которая пройдет с 2 по 30 сентября. В обсуждении мероприятий профилактической операции приняли участие консультант отдела опеки и попечительства ТУ города Великие Луки Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Елена Богданова, помощник прокурора города Великие Луки Юлия Гроздева и руководитель миссионерского отдела великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин.

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова обратила внимание на то, что произошел рост подростковой преступности. Этот факт дает понять, что субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в своей работе проглядели какие-то важные моменты, поэтому необходимо мобилизовать совместные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию с подростковой преступностью на территории города.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав надеется, что все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних примут активное участие в операции «Подросток», и этим летом мы поможем нашим детям приобрести опыт в позитивных видах деятельности, открыть в себе новые положительные способности и качества, вести здоровый образ жизни и, тем самым, уберечь их от совершения противоправных деяний», - отметила Ирина Бушенкова.