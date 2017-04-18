Незаконные работы на месте Курганной группы в Изборске выявил госкомитет по охране памятников

16:30, 18 апреля 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия выявил факт проведения работ на земельном участке в деревне Изборск Печорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, данный факт нарушает требования к осуществлению деятельности и к градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место Изборск, связанное с рождением российской государственности».

В ходе проверки информации установлено, что на территории подвергнутого хозяйственному воздействию земельного участка расположен объект культурного наследия федерального значения «Курганная группа XI - XII веков». В адрес владельца земельного участка направлено предписание о приостановлении работ.