Нарушения при хранении оружия выявлены на станциях Дно и Псков

16:29, 18 апреля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при хранении оружия и его учете в стрелковых командах на станциях Дно и Псков Санкт-Петербургского отряда (филиал Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Октябрьской железной дороге). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи руководителям указанных предприятий внесены представления. Ход их рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.