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Общество

Обновят актовый зал и улучшат туалет для инвалидов в администрации Псковской области

В администрации Псковской области (Псков, улица Некрасова, 23) будет отремонтирован актовый зал и обустроен туалет для улучшения пребывания людей с ограниченными возможностями. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 523 тысячи 900 рублей. В актовом зале планируется выполнить электромонтажные и общестроительные работы, в том числе по окраске стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами и замене паркетного покрытия.

В туалете, в частности, предполагается установка новых унитазов, в том числе для инвалидов, а также увеличение дверного проема.

Аукцион назначен на 17 апреля. Срок исполнения договора - в течение 30 календарных дней со дня его подписания.

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