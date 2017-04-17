Порезавший прохожего псковский школьник отправится в тюрьму

15:23, 18 апреля 2017, ПАИ

К двум годам лишения свободы приговорил Псковский городской суд 17-летнего школьника за совершение преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что днем 30 апреля 2016 года в Пскове потерпевший, полагая, что пьяные подростки пристают к девушке, решил за нее заступиться, а когда понял, что последняя находится с ними в одной компании, пошел дальше.

Тогда подростки, решив использовать данный повод для конфликта, избили прохожего, после чего один из них достал нож и нанес им потерпевшему множество ударов в область головы, туловища и конечностей.