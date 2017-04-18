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Культура

Самым читающим регионом назвала Псковскую область Вера Емельянова

18 апреля в Пскове состоялось торжественное открытие международного книжного форума «Русский Запад», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова передала приветствие от имени главы региона Андрея Турчака и пожелала форуму успешной работы. «Мы рады, что все эти годы форум становится все более посещаемым, в это время не только в библиотеке, но и во всём Пскове царит творческая атмосфера. Желание приобщиться ко всему, что связано с книгой, начинается здесь, в библиотеке, на форуме «Русский запад». Мы были, есть и будем самым читающим регионом страны», - сказала Вера Емельянова и добавила, что администрация Псковской области будет этому способствовать.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко также поздравил собравшихся с открытием книжного форума «Русский Запад». «Символично, что в день воинской славы России мы открываем подобный форум», - отметил он.  

Добавим, сегодня в сельские библиотеки Себежского и Печорского района, а также в Палкинскую централизованную библиотечную систему будут переданы книги, собранные в ходе акции «Дарите книги с любовью». Напомним, старт акции был дан 14 февраля. Псковская библиотечная ассоциация и областная библиотека (улица Профсоюзная, 2) присоединились к ее проведению и организовали на своей площадке сбор новых книг для сельских библиотек.

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