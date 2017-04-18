Заказано оборудование для оснащения пунктов проведения ЕГЭ в Псковской области

17:17, 18 апреля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на поставку оборудования для материально-технического оснащения Регионального центра обработки информации (РЦОИ) и пунктов проведения экзамена (ППЭ) ЕГЭ в Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок.

В списке заказанного: 48 рабочих станций участника ЕГЭ (станций записи ответов), 42 локальных лазерных принтера и столько же станций печати КИМ, 10 сканеров, 2 станции сканирования для РЦОИ и 8 таковых в ППЭ, принтер и многофункциональное устройство.

Оборудование будет приобретено на средства федерального бюджета. Максимальная цена контракта составляет 4 млн 626 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 17 апреля.

