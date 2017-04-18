0
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
16:47
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
16:45
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
15:49
Жить жизнью города: Крыши подземного Пскова
12:33
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
11:58
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
Еще новости
Общество

Фотоэкспедиции «Полистовская весна - 2017» пройдут в Псковской области в конце мая

Полистовский заповедник приглашает к участию в фотоэкспедициях «Полистовская весна-2017», которые в этом году возглавят фотографы Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, фотоэкспедиции пройдут с 22 по 26 мая и с 29 мая по 2 июня 2017.

Участники смогут посетить крупнейшую в Европе Полистово-Ловатскую болотную систему, познакомиться с сохранившимся уголком истинно дикой природы, историей исчезнувших приболотных поселений и научиться съемке интересных природных объектов в непростых условиях под руководством опытного фотографа. Проект включает в себя посещение экологической тропы «Плавницкое болото», поездку на моторных лодках по водным маршрутам, а также ночёвки на территории заповедника.

Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина - пейзажные фотографы и путешественники, организаторы фотоэкспедиций по России, члены Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России и Русского географического общества, фотографы журнала «Российское фото», победители и финалисты конкурсов «Дикая природа России» (National Geographic), «Самая красивая страна» (РГО), «Global Arctic Awards», «Золотая Черепаха», авторы многих докладов и мастер-классов на крупнейших московских площадках. В 2016 году в разных регионах России они организовали персональную фотовыставку «Куда приводят мечты» о природе 15 российских регионов, которая также экспонировалась на фестивале «Первозданная Россия». За проекты, посвященные природе Севера, Кирилл Уютнов был неоднократно удостоен стипендии Министерства культуры РФ.

Прочитать подробнее о проекте, а также скачать положение и анкету-заявку можно в разделе «Фотоэкспедиция» на сайте заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 6
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
18 апреля 2017
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
18 апреля 2017
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища 1

Идет загрузка...