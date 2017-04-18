Фотоэкспедиции «Полистовская весна - 2017» пройдут в Псковской области в конце мая

17:21, 18 апреля 2017, ПАИ

Полистовский заповедник приглашает к участию в фотоэкспедициях «Полистовская весна-2017», которые в этом году возглавят фотографы Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, фотоэкспедиции пройдут с 22 по 26 мая и с 29 мая по 2 июня 2017.

Участники смогут посетить крупнейшую в Европе Полистово-Ловатскую болотную систему, познакомиться с сохранившимся уголком истинно дикой природы, историей исчезнувших приболотных поселений и научиться съемке интересных природных объектов в непростых условиях под руководством опытного фотографа. Проект включает в себя посещение экологической тропы «Плавницкое болото», поездку на моторных лодках по водным маршрутам, а также ночёвки на территории заповедника.

Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина - пейзажные фотографы и путешественники, организаторы фотоэкспедиций по России, члены Союза фотографов дикой природы, Союза фотохудожников России и Русского географического общества, фотографы журнала «Российское фото», победители и финалисты конкурсов «Дикая природа России» (National Geographic), «Самая красивая страна» (РГО), «Global Arctic Awards», «Золотая Черепаха», авторы многих докладов и мастер-классов на крупнейших московских площадках. В 2016 году в разных регионах России они организовали персональную фотовыставку «Куда приводят мечты» о природе 15 российских регионов, которая также экспонировалась на фестивале «Первозданная Россия». За проекты, посвященные природе Севера, Кирилл Уютнов был неоднократно удостоен стипендии Министерства культуры РФ.

Прочитать подробнее о проекте, а также скачать положение и анкету-заявку можно в разделе «Фотоэкспедиция» на сайте заповедника.