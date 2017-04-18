Многотомник «Солдаты Победы» признан Книгой года на форуме «Русский Запад»

15:40, 18 апреля 2017, ПАИ

На книжном форуме «Русский Запад», который сегодня, 18 апреля, открылся в Пскове, были объявлены итоги ежегодного областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам организаторов, в этом году на конкурс поступили более 30 заявок.

В результате Книгой года стало издание «Солдаты Победы». Диплом получил главный редактор книги Николай Никитенко. «Это труд десятков людей, который продолжается несколько лет. Эта книга - настоящий бессмертный полк. Её можно полистать, найти знакомые лица и фамилии», - сказал он.

Лучшим туристическим изданием признана книга Юрия Степанова «Псковский кремль от древности до наших дней», лучшим изданием по истории края – труд профессора Псковского государственного университета Анатолия Филимонова «История Пскова - газетной строкой».

Напомним, что идея создания многотомника «Солдаты Победы» впервые прозвучала несколько лет назад на встрече губернатора Псковской области Андрея Турчака с ветеранами Великой Отечественной войны. Первый том издания вышел в конце апреля 2015 года в канун 70-летия Победы.