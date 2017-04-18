«Гулливера в Мультиверсе» увидят псковичи 21 апреля

17:24, 18 апреля 2017, ПАИ

21 апреля, в преддверии Международного дня книги, в Центральной городской библиотеке откроется выставка «Гулливер в Мультиверсе» петербургских художников Ивана Несветайло и Татьяны Неги в рамках международного проекта «Литературное путешествие вне времени и границ», организованного при поддержке Управления культуры администрации города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, первая часть проекта посвящена 350-летию англо-ирландского писателя, публициста, философа, поэта и общественного деятеля Джонатана Свифта, автора знаменитой фантастической тетралогии «Путешествия Гулливера».

«Работы, предложенные вниманию читателя, не являются буквальными иллюстрациями к роману, хотя многие сюжеты очень тесно связаны с текстом. Это еще один параллельный мир...», - так прокомментировали концепцию выставки ее авторы.

Первыми посетителями экспозиции станут учащиеся инженерно-лингвистической гимназии Пскова. Выставку дополнит лекция сотрудника Государственного Русского музея Татьяны Неги «Гулливер в изобразительном искусстве» и мастер-класс от художника Ивана Несветайло. Будет представлена и книжная выставка с разными изданиями и переводами «Путешествий Гулливера».

Каждый читатель получит в подарок буклет. Выставка будет работать до 5 июня.